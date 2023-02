Barbatul autor al atentatului sinucigas, soldat cu 101 de morți, dintr-o moschee aflata in general al politiei din Peshawar, in Pakistan, a intrat deghizat in incinta lacașului de cult. Agentii de serviciu „nu l-au verificat pentru ca era in uniforma de politie (…). A fost o incalcare a unei reguli de securitate”, a declarat Moazzam Jah Ansari, seful politiei din provincia Khyber Pakhtunkhwa, in timpul unei conferinte de presa. Poliția știe destul de clar cine este responsabil Politia are o idee destul de clara asupra identitatii lui dupa ce au vazut imaginile de pe camerele de supraveghere. „Exista…