Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, cu modificarile și completarile ulterioare, ale O.UG. nr. 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situațiilor de urgența, ale Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. nr.…

- In mai multe unitati de invatamant din judetul Iasi se vor face cursuri online. Primul comunicat oficial: HOTARARE privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 14.10.2020 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, intrunit in ședința extraordinara in data de 12.10.2020. In temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgența,…

- Alaturi de Școala nr. 11 din municipiul Buzau, Liceul Tehnologic din Rușețu se inchide iar in alte unitați de invațamant se suspenda cursurile fața in fața la mai multe clase, din cauza apariției unor cazuri de COVID. Pe de alta parte, de saptamana viitoare, elevii de la Colegiul Economic Buzau revin…

- In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din Bacau de astazi s-au analizat și aprobat noile scenarii in care unitațile de invațamant preuniversitar vor funcționa in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor determinate de virusul SARS CoV-2 incepand din…

- O gradinita, doua scoli si mai multe clase din scoli din mai multe localitati prahovene desfasoara cursurile in sistem exclusiv online, dupa ce cadre didactice de la respectivele unitati de invatamant au fost diagnosticate cu COVID-19. Pe de alta parte, o scoala particulara care incepuse cursurile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a aprobat, joi, 10 septembrie, in ședința extraordinara, scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant din județ, in acest an școlar.Conform informarii prezentate de inspectorul școlar general prof. Grigore Bocanci, din cele 729…

- Hotarare nr. 43 din 27.08.2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii publice In considerarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. (f), art. 8 si art. 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul prevederilor art. 1 din HG nr. 668/2020 privind prelungirea…