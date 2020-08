Stiri pe aceeasi tema

- ”Fie roata și patrata, tot se-ntoarce ea o data”, spune o vorba din popor, care se aplica foarte bine fostului cuplu Julia Chelaru – Bogdan Jianu. Daca imediat dupa divorțul celor doi ea era fericita in brațele vanjoase ale unui barbat cu 6 ani mai tanar, iar Bogdan Jianu era singur, acum rolurile s-au…

- Fosta ”Blondy” ori ”Sexxy”, cele mai in voga grupuri feminine in urma cu zece ani, Jiulia a inchis o noua relație, ce a durat doi ani, cu Ionuț, un tanar ce s-a ținut departe de zona mondena autohtohtona. Cei doi s-au logodit in Cipru și urmau sa se casatoreasca. Insa impactul regimului de izolare/…

- Julia Chelaru s-a desparțit de John, barbatul cu care a avut o relație de doi ani și alaturi de care avea planuri de viitor. Ruptura vine in contextul in care fostul sau soț, Bogdan Jianu, tocmai a cerut-o de soție pe Catalina Ponor. Julia Chelaru și Bogdan Jianu au divorțat in urma cu doi ani, iar…

- De obicei, norocul ține cu unii mai mult și cu alții mai puțin. Este și cazul unei vedete din showbiz-ul romanesc. Fostul ei soț s-a logodit, in timp ce ea a ramas fara iubit. Dupa divorțul de Bogdan Jianu (50 de ani), de acum doi ani, cantareața Julia Chelaru (44 de ani) s-a afișat cu […] The post…

- Catalina Ponor este in culmea fericirii dupa ce iubitul ei, Bogdan Jianu, a cerut-o in casatorie . Dupa o relație de doi ani, sportiva este pregatita sa mearga la altar. Dupa doi ani de relație, Catalina Ponor și Bogdan Jianu sunt pregatiți sa faca pasul cel mare. Campioana olimpica a postat o fotografie…

- Cei doi se afla intr-o relatie din 2018, se cunosc insa, conform lui Jianu, din 2006. Mesajul Catalinei "Astazi am avut cea mai tare surpriza din viata mea. Am spus DA barbatului cu care vreau sa-mi petrec toata viata. Te iubesc, Bogdan Jianu!" - a scris Ponor pe Instagram. Actor, regizor si scenarist,…

- Catalina Ponor se marita, la 32 de ani. Fosta campioana olimpica la gimnastica a anunțat ca a acceptat cererea in casatorie a actorului și regizorului Bogdan Jianu, 50 de ani.Bat clopotele de nunta pentru Catalina Ponor și Bogdan Jianu! Fosta gimnasta a facut anunțul in aceasta seara și a fost extrem…

- Viața amoroasa a celui mai cunoscut tenismen din Romania dar și din lume a fost una plina de suișuri și coborașuri in ultimii ani. Ilie Nastase a divorțat de Amalia Nastase, apoi s-a insurat cu Brigitte, de care a divorțat cu scandal, dupa care a inceput o alta relație cu Ioana Nastase. Nici de data...…