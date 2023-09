Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca a facut de curand cateva marturisiri neașteptate despre Alin Simoiu, ispita masculina de care s-a apropiat pe Insula Iubirii. Concurenta „s-a scapat” intr-o discuție și a recunoscut tot. Iata ce a declarat!

- Episodul din urma cu doar o seara, de pe data de 20 august 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus o mulțime de momente interesante și importante in emisiune. Alin Simoiu a facut declarații neașteptate despre gesturile dintre el și Bianca Giurca. Ispita de la Insula Iubirii a avut un moment…

- In episodul din data de 20 august 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, la bonfire, Alin Simoiu, cel care a ispitit-o pe Bianca Giurca, și Marius Moise, cel alaturi de care concurenta a venit in emisiune, au stat fața in fața. Ce au avut sa iși spuna cei doi barbați.

- Bianca Giurca se teme, in continuare, sa se apropie mai mult de Alin Simoiu, dar nu pentru ca a venit cu Marius Moise, ci de felul in care ar putea evolua o posibila relație intre cei doi. Ispita a intrat in camera in care se afla concurenta și au stat in același pat.

- Marius Moise a vazut imaginile in care Bianca Giurca este sarutata de ispita Alin Simoiu. Concurentul a facut o dezvaluire neașteptata, in ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Ceea ce a urmat i-a surprins pe toți cei prezenți.

- Cu toate ca a susținut ca nu va calca niciodata stramb in relația cu Marius Moise, fara sa vrea, Bianca Giurca s-a apropiat de ispita Alin, asta dupa ce și partenerul ei de cuplu a avut aceeași apropiere fața de ispita Oana Monea. Acum, dupa ce s-a aflat ca ea și Alin se plac, Bianca Giurca a avut o…

- Oana Monea e una dintre cele mai apreciate ispite de pe Insula Iubirii din sezonul 7 al show-ului de la Antena 1, insa sa nu uitam ca aceasta a fost prezenta și in sezonul anterior tot in calitate de ispita. In exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina ne spune motivul pentru care s-a intors pe insula…

- Marius Moise, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii, a decis sa desparta de partenera lui, dupa ce a vazut imagini in care aceasta apare alaturi de ispita Alin. Barbatul a avut o reacție neașteptata atunci cand a vazut imaginile cu Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu la bonfire, in ediția 12…