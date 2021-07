Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca pe Angela Merkel la Casa Alba la 15 iulie, a anuntat vineri purtatoarea sa de cuvant, in marja summitului G7 din Cornwall, relateaza AFP, potrivit news.ro. Sefa Guvernului german, care pleaca de la Cancelarie in urma alegerilor legislative…

- Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti, organizeaza licitatie publica deschisa privind „cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de padure si ciupercilor comestibile din flora spontana a fondului forestier administrat”. Licitatia va avea loc la sediul Regiei Publice…

- N. D. Incepand cu data de 1 Iunie a.c., se va relua activitatea de acordare a audiențelor la sediul Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului din Ploiești, care are sediul in Palatul Administrativ, pe Bd. Republicii nr. 2-4, la intrarea H, etajul I, camera 155. Programul de audiențe…

- Fostul fotbalist Adrian Cristea a avut o relație de aproximativ 9 ani cu Denisa Nechifor. In urma acestei relații a venit pe lume și o fetița, Rania. Dupa ce s-au desparțit cei doi, Denisa Nechifor anunța ca vrea sa se mute din Romania. Dar se pare ca a amanat aceasta decizie, daca ne luam dupa […]…

- La cum arata Denisa Nechifor, nu este de mirare ca admiratorii ii ofera sute de trandafiri. Fosta lui Adrian Cristea a incantat ”muritorii de rand” cu apariția ei intr-un parc din Capitala. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro dovedesc ca vedeta are foarte mare grija de felul in care arata.

- Un preot din Videle a fost prin in flagrant, in timp ce intreținea relații intime cu un minor, intr-o casa din Sectorul 3 al Capitalei. Preotul in cauza va fi caterisit, dupa cum a precizat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, la Antena 3. "Subiectul este nesfarșit de trist, este un…

- CHIȘINAU, 21 apr – Sputnik. In cadrul mesajului sau adresat Adunarii Federale a Federației Ruse, miercuri, Vladimir Putin a declarat ca Rusia iși dorește relații bune cu toți participanții la dialogul internațional, dar vede ce se intampla de fapt in viața reala. © AFP 2021 / ALEXANDER…