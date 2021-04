Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman s-au desparțit la inceputul acestui an, dupa o relație de 9 ani. Vestea ca cei doi actori au luat-o pe drumuri diferite i-a intristat pe fani, care le-au fost aproape inca de la inceputul relației. O veste grea a fost și pentru familiile lor. Iata in ce relații a ramas in prezent tanara actrița cu familia fostului iubit.