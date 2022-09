Stiri pe aceeasi tema

- Compania de distribuție a gazelor naturale și a electricitații, Delgaz Grid, a implementat o noua soluțiede digitalizare ce ușureaza procesul de racordare la rețeaua de gaze naturale a clienților, care pot depune cereri de racordare online, precum și direct, la centrele de Relații cu Publicul.Prin ...

- Carmen Tanase are un program foarte incarcat insa nu se plange. Iși dorește sa iși continue cariera pana in momentul in care nu va mai putea deloc. Actrița se imparte intre teatru și seriale, dar și animalele pe care le are. In prezent, Carmen Tanase are un rol in serialul „Clanul”, ce va fi difuzat…

- Feli lanseaza „Dragoste nebuna”, o piesa despre parcursul imprevizibil al unei povești de iubire in care se amesteca amagirile cu dezamagirile, orgoliul cu iertarea și sentimentele cu realitatea.„Tu, dragoste nebuna, ce-ai lasat in urma, doar dezamagire și-amintiri/Dragoste nebuna, fulgere și tuna,…

- Biroul relații cu diaspora, din cadrul Cancelariei de Stat organizeaza sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, in perioada 19-20 august, Zilele Diasporei. Evenimentul se va desfașura cu prezența fizica la Palatul Republicii (str. Maria Cebotari, 16). Ceremonia oficiala va incepe la ora 13.30 cu…

- S-a spus ca și-a gasit sufletul pereche. Insa dupa zvonurile cu privire la desparțirea de Salman Khan, pe care le-a și infirmat, au aparut cateva declarații controversate facute de vedeta. Se pare ca, deși amandoi sunt implicați in relații romantice, Iulia Vantur și Ștefan Banica Jr. inca intrețin o…

- A fost sau nu inșelata Rona Hartner de fostul soț? Artista a facut declarații halucinante, in direct, la Antena Stars. De ce considera ca mariajul a dus-o la cele mai grele pacate și care ar fi singura condiție pentru care s-ar marita pentru a treia oara.

- Spitalul Orașenesc „Regele Carol I”, Costești organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale, vacante, de ingrijitoare, studii generale, (3 posturi), astfel: – post de ingrijitoare la Secția pediatrie; – post de ingrijitoare, la Compartimentul neonatologie; –…