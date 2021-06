S-a aflat in ce relații a ramas Carmen de la Salciua cu fostul ei iubit la aproape doi ani de la desparțire. Chiar barbatul a fost cel care a dezvaluit adevarul in cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata ce detalii inedite a scos la iveala Cosmin Isaila despre el și faimoasa cantareața!