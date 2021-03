Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Nastase a depus actele de divorț la Judecatoria Harsova, judetul Constanta, pe data de 2 martie 2021 și nu vrea sa mai formeze un cuplu cu Ilie Nastase, in ciuda declarațiilor facute de acesta, cum ca nu va exista un divorț. Mai mult, soția fostului tenismen face declarații neașteptate despre…

- Rasturnare de situație in divorțul scandalos dintre Ioana Simion și Ilie Nastase. Ce se intampla acum intre cei doi soți? Anunțul brunetei a șocat pe toata lumea. Care va fi deznodamantul din aceasta poveste? Marturiile surprinzatoare ale lui Ilie Nastase. Ce spune despre divorțul de Ioana Simion? Ioana…

- Marți, 2 martie 2021, Ioana Nastase (44 de ani) a depus actele de divorț de fostul jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani). In luna ianuarie a anului acesta, Ioana a declarat ca a fost agresata de omul de afaceri. Ce i-a spus Ilie Nastase soției lui Ioana cand acesta i-a cerut divorțul Potrivit apropiaților…

- Divorțul oficial dintre Ilie Nastase (74 de ani) și Ioana Simion (44 de ani) e tot mai aproape. Soția lui Nasty a mers la Judecatoria Harșova pentru a depune actele necesare ruperii mariajului. Marți, 2 martie, Ioana Simion a mai facut un pas decisiv spre divorț. ...

- Ce se intampla in divorțul Oanei Roman? Care este relația pe care o are acum vedeta de televiziune cu tatal copilului sau? In ce termeni mai sunt foștii soți acum, la luni bune dupa desparțire? Divorț Oana Roman și Marius Elisei: care e relația de acum dintre foștii parteneri? Oana Roman a depus actele…

- Din cate se pare, scandalul din casa familiei Nastase a pornit din cauza geloziei ex-sportivului. Ioana Nastase a parasit locuinta conjugala si se afla acum la Constanta. Ea dezvaluie ca nu a primit niciun semn de la Ilie Nastase. „Eu sunt la Constanța, am plecat imediat dupa scandal, am plecat cu ce…

- Ioana Nastase a facut noi declarații, dupa scandalul cu Ilie Nastase, in urma cauia a plecat de acasa. Femeia a declarat ca scandalul dintre ea și fostul tenismen nu are legatura cu nimeni din trecut, respectiv cele doua foste soții ale acestuia.Ioana a declarat chiar ca le respecta atat pe Brigitte…