- Ella Tina s-a desparțit de iubit! In exclusivitate la Xtra Night Show de la Antena Stars, bruneta a vorbit despre acest subiect delicat din viața ei și a facut mai multe declarații și despre starea de sanatate a tatalui ei, dupa ce acesta a fost supus unei operații destul de grele. Iata de ce au ajuns…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit! Dupa o perioada aparent fericita, se pare ca povestea de dragoste dintre cuplul ce parea atat de comfortabil impreuna a ajuns la sfarșit! Conform informațiilor, vedeta chiar a confirmat personal faptul ca ea și Gabi Badalau nu mai sunt impreuna, noteaza…

- In cadrul celui mai recent episod din Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, Claudia Florescu a vorbit deschis despre motivele care au dus la desparțirea dintre ea și Bogdan Cirlan. Concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 7 a oferit detalii in exclusivitate.

- Dupa perioada de coșmar prin care a trecut, atunci cand a fost la doar un pas de moarte, Dana Roba a inceput sa se bucure din nou de viața. Aceasta a revenit la activitațile sale din plan profesional, dar sta bine și la capitolul emoțional. Make-ul artista iubește din nou, iar barbatul nu ii este […]…

- Dupa 13 ani de relație, Emilia Ghinescu și Sebastian Albastroiu s-au desparțit. Foarte discreta in ceea ce privește relația ei, artista de muzica populara a dat de ințeles ca și din cauza distanței s-a desparțit de iubit, alaturi de care are o fetița. In urma cu cateva luni, Emilia Ghinescu spera sa…

- Eder Militao (25 de ani), fundașul lui Real Madrid, nu ar mai forma o relație cu influencerul Cassia Laurenco. La 4 luni de cand au fost vazuți prima data impreuna, cei doi s-ar fi desparțit, potrivit AS. Pe profilulire lor de pe rețelele de socializare au disparut toate pozele postate impreuna. +1…

- Pe plan profesional ii merge excelent, insa in viața sentimentala Bebe Rexha are de suferit. Cantareața a izbucnit in plans pe scena, in timpul unui concert, marturisindu-le fanilor ca trece printr-o desparțire.

- De-a lungul anilor, Fuego s-a numarat printre cei mai discreți artiști din showbizul romanesc. Și-a ținut departe de ochii lumii viața, relațiile amoroase și nu a oferit niciodata prea multe detalii despre ce se intampla cu el sau cu partenerele de viața, noteaza click.ro. In urma cu ceva timp, Fuego…