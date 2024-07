Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca, președintele SOS Romania, a facut o declarație scrisa ca se va purta frumos la Bruxelles. „Imi iau angajamentul de a respecta Codul comportamentului corespunzator al deputaților in Parlamentul European in exercitarea funcțiilor lor”, se arata in documentul public de pe pagina ei de pe…

- Romania are nevoie de 7 ani pentru a reduce deficitul bugetar la un nivel care sa respecte regulile Uniunii Europene, spune ministrul Finantelor, Marcel Bolos, dupa discutiile de luni la reuniunea ministrilor de Finante din UE, la Bruxelles. Romania propune Comisiei Europene o strategie pe 7 ani pentru…

- Tranzactii imobiliare de 419 milioane de euro au fost incheiate in Romania in primul semestru din 2024, de peste doua ori mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce sectorul constructiilor a atins maxime istorice, stimulat de investitiile masive din fonduri UE si de o piata…

- In noua garnitura de 33 de europarlamentari romani care va pleca la Bruxelles, pentru urmatorii cinci ani, se afla unul care are o avere de invidiat chiar și de catre deputații europeni. Peste 200 ha de padure in Giurgiu și Dambovița Printre cei 33 de europarlamentari romani se afla unul cu o avere…

- Realizare excepționala pe piața mondiala a vinurilor pentru Crama La Salina din județul Cluj, dar și pentru Romania! Issa Chardonnay Barrique 2022 a fost vedeta celei de-a 31-a ediții a Concours Mondial de Bruxelles desfașurata recent in Guanajuato, Mexic. Vinul romanesc a fost desemnat International…

- In urma alegerilor europarlamentare din 9 iunie 2024, Romania și-a desemnat cei 33 de reprezentanți care vor ocupa locurile in Parlamentul European. Aceste alegeri au adus cateva surprize și au consolidat poziția unor partide politice pe scena europeana. Conform numaratorii paralele efectuate de partide,…

- In fiecare an de Ziua Europei, 9 mai, sarbatorim pacea si unitatea in Europa. Dupa cel de-al doilea razboi mondial, pentru pastrarea pacii, ministrul de externe francez, Robert Schuman a propus in la 9 mai 1950, infiintarea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, nucleul viitoarei Uniuni Europene.…

- Peste 60 de orașe din Europa, printre care și zece orașe din Romania, vor proiecta mesaje, de Ziua Europei, prin care incurajeaza cetațenii sa voteze, cu o luna inainte de alegerile europene din 6-9 iunie. Arcul de Triumf din Paris, Colosseumul din Roma, Arcul de Triumf din București și Piața Centrala…