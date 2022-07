Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile au atins valori extrem de mari in ultima perioada, așa ca vei avea nevoie de cateva locuri racoroase care te pot scapa de canicula. Avem peste 35 de grade in fiecare zi, insa orașele mari nu prea ne adapostesc de caldura. Iata cateva locuri racoroase din Romania, unde poți fugi de arșita…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…

- ANM a lansat o avertizare de COD Galben de canicula valabil pe tot teritoriul județului Cluj și in alte județe din țara, in intervalul 22 (vineri) -24 (duminica) iulie. In urmatoarele zile, valul de caldura se va extinde și va cuprinde cea mai mare parte a țarii și se va intensifica treptat, disconfortul…

- Suntem la mijlocul verii, iar luna iulie este luna lui cuptor. Daca zilele de canicula ne da batai de cap uneori, trebuie sa știți ca in Miercurea Ciuc temperaturile au ajuns la 2.5 grade pe timpul nopții. Localnicii trebuie sa indure diferența de temperatura care nu face deloc bine la sanatate. Cum…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani, intervalul 11 iulie - 8 august 2022. Potrivit specialiștilor, din weekendul viitor valul de caldura

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de canicula pentru luni și marți și de ploi și vijelii pentru ziua de luni. Temperaturile vor ajunge in unele zone pana la 38 de grade Celsius.

- Luna iulie a venit cu temperaturi ridicate. Administrația Naționala de Meteorologie au emis un cod galben de canicula și fenomene extreme in mai multe zone din țara noastra. Temperaturile maxime vor ajunge la peste 35 de grade. Ce județe sunt vizate. Specialiștii au anunțat cod galben de ceața și ploi.…

- Temperaturile in urmatoarele 4 saptamani vor fi mai ridicate decat cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar in aproape toata țara, potrivit prognozei transmise marți de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 6 – 13 iunie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…