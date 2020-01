Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENTILAE 2019 TURUL 2. A treia zi de vot in strainatate incepe de la numarul 383.447, dintre care putin pe 17.000 reprezinta votul prin corespondenta. A doua zi a votului in strainatate pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale 2019 s-a incheiat in Europa, Asia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins, miercuri, atenționarile nowcasting cod roșu de vijelii pentru județele... The post Anunt de ultim moment: Cod portocaliu de vijelii in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- FC Farul a dat recital de goluri in meciul de la Constanta cu Pandurii Lignitul Tg. Jiu 5 0 , iar "marinariildquo; au urcat pe locul trei in clasamentul Ligii a 2 a, pozitie de baraj pentru promovarea in Liga 1. A fost a saptea victorie a sasea la rand in cele opt meciuri jucate pe teren propriu in…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI), care este abilitata sa verifice eventualele conflicte de interese in cazul comisarilor europeni desemnati, se va reuni la 12 noiembrie pentru a analiza declaratiile de avere ale candidatilor francez, ungar si roman, informeaza joi EUobserver…

- Florentin Pera (39 de ani), antrenorul fetelor de la SCM Ramnicu Valcea, a terminat meciul cu Buducnost (20-21) cu lacrimi in ochi, tehnicianul incheind cea mai grea saptamana din cariera sa. O saptamana inceputa de Florentin Pera pe patul unei salvari, chemate sa-l duca la spital pentru ca avea dureri…

- Senatorul Liviu Pop a propus, miercuri, inainte de audierea din Parlament a Monicai Anisie desemnata pentru Ministerul Educației, un moment de reculegere pentru victimele tragediei din Clubul Colectiv, scrie Mediafax. Membrii comisiei de specialitate din Parlament, reuniți pentru audierea…

- Candidatul USR la prezidentiale, Dan Barna, a fost protaganistul unui moment jenant. Aflat in campanie la Oradea, politicianul s-a intalnit pe strada cu Emeric Ienei si s-a autopropus din senin sa-i dea un autograf antrenorului care a castigat cu Steaua Cupa Campionilor Europeni.