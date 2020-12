Primul lot de vaccinuri anti-coronavirus care va ajunge in Romania va fi distribuit in zece spitale din București și din țara. Prima tranșa de vaccinuri este una „simbolica” și conține 10.000 de dozece vor fi suficiente pentru 5.000 de persoane. Conform Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 primii romani care se vor vaccina sunt cadrele medicale. Primele doze de vaccin ar urma sa ajunga in Romania intre 26 decembrie și 31 decembrie 2020. EMA va aproba vaccinul dezvoltat de Pfizer și BionTech pe data de 21 decembrie. Centrul național de primire…