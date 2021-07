În ce orașe sunt cele mai slabe licee. Nimeni nu a reușit să promoveze examenul de bacalaureat aici Examenul de Bacalaureat a dat batai mari de cap unui numar de elevi. In unele licee din țara, niciun singur elev de clasa a XII-a nu a reușit sa promoveze examenul maturitații din sesiunea iunie-iulie. In ce orașe sunt cele mai slabe licee Cele mai slabe licee din țara, unde niciun elev nu a luat […] The post In ce orașe sunt cele mai slabe licee. Nimeni nu a reușit sa promoveze examenul de bacalaureat aici appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte licee clujene au avut o promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat din 2021. La alte 17 licee, mai bine 90% dintre absolvenții de liceu au trecut și de examenul maturitații. Probabil ca cele mai bune licee din Cluj sunt ”Avram Iancu”, cu 111 elevi care au luat BAC- ul, și ”Nicolae…

- Trei licee din județul Alba au avut in acest an promovabilitate zero la examenul de Bacalaureat. Dintre candidații prezentați la probe, niciunul nu a obținut media minima. Este vorba despre Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac și Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj.…

- Ministerul Educației a publicat astazi, 5 iulie, pe site-ul dedicat (bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat...

- Mai bine de jumatate dintre absolvenții celor patru licee din Lugoj, care s-au inscris in sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat 2021, au reușit sa promoveze examenul maturitații. In Lugoj, procentul de promovare (inainte de contestații) a fost de 62,18% (51,63% anul trecut), iar un…

- La sesiunea IULIE 2021, 250 de elevi din județul Alba au obținut note de 10 la examenul de Bacalaureat, iar 3 dintre aceștia sunt absolvenți ai Colegiului Național „Avram Iancu”, din orașul Campeni, unitatea de invațamant din Țara Moților ocupand astfel locul 13. Va prezentam mai jos topul liceelor…

- Rezultatele la Bacalaureat 2021 au fost publicate! Toți cei ce au participat la acest examen foarte greu pot sa se linișteasca și sa vada cat de bine au rezolvat subiectele. S-au afișat rezultatele la BAC 2021! Cand se pot depune contestații Notele la BAC 2021 au fost publicate și candidații pot observa,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 34.000 de absolventi de liceu din acest an nu s-au inscris la examenul de bacalaureat, dar si ca pandemia de Covid-19 a contribuit la abandonul scolar. „34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 – 2021 in clasa a XII-a, clasa terminala, nu sunt…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 34.000 de absolventi de liceu din acest an, nu s-au inscris la examenul de bacalaureat, dar si ca pandemia de COVID-19 a contribuit la abandonul scolar. „34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 – 2021 in clasa a XII-a, clasa…