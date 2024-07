Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul abia incheiat a avut loc la Costinești unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din Romania și din Europa, „Beach, Please!”, iar mii de oameni au mers sa-i vada pe artiștii straini și pe cei romani. In ediția de luni, 15 iulie 2024, in emisiunea lui Catalin Maruța de la PRO TV a […]…

- Temperaturile extreme au dat peste cap zborurile in toata Europa. Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri uriașe, atat la Plecari, cat și la Sosiri. Oamenii si-au stricat vacantele, pentru ca n-au mai ajuns la timp in destinațiile favorite. Pasagerii iși pot recupera banii Oamenii trebuie sa știe…

- Zeci de zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni au inregistrat intarzieri la decolare in ultimele zile, dar problemele afecteaza sute curse aeriene din toata Europa. Cauza pare a fi vremea nefavorabila care afecteaza simultan mai multe aeroporturi, iar intarzierile dintr-un aeroport…

- Oamenii au sunat disperați la 112 cand au simțit miros de fum și mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fața locului. Din fericire nicio persoana nu a fost ranita și nici nu a fost nevoie de evacuare.Din primele informații, incendiul s-ar fi produs in camera tehnica a cladirii dupa un scurt circuit…

- Plovdiv, situat in inima Bulgariei, este recunoscut ca cel mai vechi oraș locuit permanent din Europa. Cu o istorie ce se intinde pe mai bine de 6000 de ani, Plovdiv reprezinta o comoara arheologica și culturala, captivand vizitatorii cu moștenirea sa bogata și vibranta. Acest oraș fascinant combina…

- Un barbat care avea asupra sa substante interzise a fost prins de politistii locali in tramvaiul 6 din Timisoara. Acestia au depistat de asemenea in cursul saptamanii si mai multe persoane fara adapost care circulau cu mijloacele de transport in comun. Toate sunt obiceiuri frecvente in oras. „In cadrul…

- Pe 9 și 10 mai, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unul din cele cele mai importante evenimente de business din sistemul cameral romanesc. Vor participa reprezentanți din 7 țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia, Serbia, Bosnia…

- ”Asta e, a venit banațeanul de Grindeanu sa faca autostrada in Moldova. Buzaul nu e in Moldova, și va rog frumos sa nu ma jigniți. Dar a venit și un buzoian care, totuși, impreuna cu domnul Grindeanu și restul colegilor din Guvern am inceput sa aducem timișorenilor ce e corect sa aducem”. Marcel Ciolacu,…