Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Pierce Brosnan va interpreta rolul lui Doctor Fate in filmul “Black Adam”, potrivit Contact Music. In varsta de 67 de ani, actorul care a interpretat rolul James Bond intre anii 1995 și 2002, se alatura lui Dwayne Johnson, in “Black Adam“. Mai precis, Dwayne Johnson va juca rolul principal,…

- Primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar este lungmetrajul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau. Filmul a fost nominalizat la doua categorii: „Cel mai bun film strain” și „Cel mai bun documentar”. Documentarul prezinta tragedia din clubul „Colectiv”, care s-a soldat cu decesul a 64 de persoane,…

- Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai bun lungmetraj international”.…

- Scurtmetrajul documentar „Nanu Tudor” („My Uncle Tudor'”) a fost recompensat joi cu Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj, potrivit paginii oficiale a celei de-a 71-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, desfasurat online in perioada 1-5 martie. In sectiunile Generation Kplus…

- Agresorul de la Onești care a sechestrat și ucis doi oameni se afla internat in spital sub paza polițiștilor. Acesta ar urma sa fie audiat abia peste doua zile. Conform Digi24, managerul spitalului, Gelu Nicolcea, spune ca starea de sanatate a barbatului este una buna, fiind intubat. Acesta va putea…

- Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, a fost spitalizat dupa un accident petrecut in Elveția. Irronia sorții: spaniolul a fost lovit de o mașina in timp ce se deplasa pe bicicleta. El se afla in apropiere de casa sa din Lugano, iar potrivit ziarului spaniol Marca, Alonso a suferit multiple…

- Road movie-ul american "Nomadland" a fost desemnat filmul anului, iar Frances McDormand a fost numita actrita anului. Regizoarea Chloé Zhao a fost desemnata "scenaristul anului". Filmul britanic horror "Saint Maud" a castigat la categoriile "filmul britanico-irlandez al anului", "actrita britanico-irlandeza…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari legate de modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19 In continuarea informatiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul…