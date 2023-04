În ce meserie s-a specializat Connect-R de frica sărăciei! Vedeta și-a luat și atestatul profesional Connect-R a lansat multe succese insa unul singur l-a imbogațit. Sunt 10 ani de cand in fiecare sezon estival ramane la moda ”Eu vara nu dorm”, melodia ce i-a adus artistului sute de concerte banoase și contracte publicitare care i-au umplut conturile. S-au scurs anii iar solistul continua sa ”nu doarma” , de acesta data de grija viitorului. Nascut intr-o familie modesta, Connect-R, pe Ștefan Mihalache știe mai bine decat mulți cat de mult cantarește banul iar frica sa intalneasca din nou saracia l-a facut sa-și gaseasca o noua meserie. Pare greu de crezut insa vedeta clasamentelor muzicale de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

