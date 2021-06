In ce masura afecteaza vederea dezechilibrul hormonal? Problemele de vedere au numeroase cauze, insa nivelul crescut sau, din contra, scazut al hormonilor poate fi un factor semnificativ al acestor afectiuni. Hormonii mentin echilibrul unor functii importante ale organismului, iar in momentul in care apare o dereglare, acest lucru se poate rasfrange si asupra sanatatii ochilor.

De la nastere si pana la o varsta inaintata, organismul nostru experimenteaza fluctuatii si modificari la nivel celular. De exemplu, la pubertate cresterea are loc intr-un ritm rapid si in cazul ochilor, care sunt in aceasta perioada mult mai expusi riscului… Citeste articolul mai departe pe bzi.ro…

Sursa articol: bzi.ro

