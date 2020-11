Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru milioane de romani. Toata lumea așteapta și spera la realizarea unui vaccin anti-COVID-19 care sa imunizeze populația, insa puțini știu ce condiții presupune transportul acestui antidot. Reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit recent despre ce valabilitate are vaccinul promis de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, duminica, faptul ca se intenționeaza gasirea unei soluții de a angaja toți medicii care promoveaza examenul de rezidențiat anul acesta, in condițiile in care medicii din țara nu mai fac fața in lupta cu pandemia. “Acum e un moment important pe care n-avem cum sa-l…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro si 20 de euro, a spus Alexandru Rafila. Primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului 2020. Raed Arafat: Autoritatile fac pregatiri pentru administrarea si distribuirea viitorului vaccin anti Covid-19. Raed Arafat: E posibil ca peste zece zile…

- Organizația Mondiala a Sanatații transmite vești extrem de ingrijoratoare cu privire la pandemia de COVID-19. Aceasta estimeaza ca la nivel mondial exista de 20 de ori mai multe persoane infectate decat au fost diagnosticate oficial, ceea ce ingreuneaza toate eforturile autoritaților de a reduce riscul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania ar putea beneficia de un vaccin anti-Covid-19 in primul trimestru al anului viitor, urmand ca pana la mijlocul anului viitor acesta sa poata fi produs și in țara noastra.Nelu Tataru a anunțat ca deja Comisia Europeana a semnat contracte cu doua…

- BILANT CORONAVIRUS 4 SEPTEMBRIE 2020. Alte 1.339 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 25.177de teste efectuate. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 92.595 , potrivit datelor transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima…

- “Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate din populatie Romaniei aproximativ si am mers pana la 10.700.000 de cetateni care ar trebui sa faca acest vaccin. La nivelul Comisiei Europene s-au incheiat contracte, sunt discutii cu mai multe firme, s-au incheiat contracte cu mai multe firme. (…)…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca, in perspectiva aparitiei pe piata a unui vaccin impotriva COVID-19, probabil la inceputul anului viitor, Uniunea Europeana a contractat 30 de milioane de doze, intr-o prima transa, iar Romania, raportat la numarul de locuitori, are asigurat 4%…