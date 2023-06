În ce laptop de gaming Asus merită să investești acest sezon (P) Cele mai bune laptopuri de gaming Asus vin intr-o varietate masiva de forme și dimensiuni. Și se pare ca din ce in ce mai multe se afla pe drum. La un mare eveniment tech, Asus a dezvaluit o lista cu totul noua de platforme care se indreapta catre rafturi in sezoanele urmatoare, iar intre opțiunile mai populare se numara Zephyrus G16 și și mai marele ROG Strix Scar 18. Deci, exista multe dintre care sa alegi. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai bune laptop-uri de gaming Asus vin intr-o varietate masiva de forme și dimensiuni. La un eveniment tech din 2023, brandul a dezvaluit o lista cu totul noua de modele care se indreapta catre rafturi in acest an, iar intre opțiunile populare se numara Zephyrus G16 și și mai marele ROG Strix Scar…

- Fanii brandului apple au avut mereu multe argumente pentru care prefera acest brand, insa acolo unde caștiga „lupta” intre preferințe și inclina balanța catre acest brand este la sistemul de operare. Toate celelalte telefoane mobile de azi funcționeaza pe un sistem de operare numit Android. Pe cand…

- Accesoriile sunt la fel de importante precum piesele vestimentare. De foarte multe ori, in lipsa completa a accesoriilor, o tinuta poate parea incompleta sau nefinisata. Totusi, cu atat de multe inovatii in lumea modei poate fi dificil uneori sa alegi accesoriile potrivite. Cel mai bun sfat este sa…

- Irina a afirmat in Gala din 7 aprilie 2023 ca ii plac conversațiile sale cu Antonio. ”In conversațiile cu Antonio ma simt ca intre prietenii mei. Ma simt acasa, m-am intors la mine”, a zis ea.

- In perioada intre 25-26 martie, Dealul Feleacului a invitat iubitorii de mișcare la primul concurs de orientare in alergare organizat in padurile din jurul orașului cunoscut drept inima Transilvaniei.

- Noul sezon al emisiunii „Gala umorului” se vede din 24 martie la TVR 1, vinerea, de la ora 21.00. Gazdele noului sezon vor fi actorul Dragos Huluba si noua sa partenera de prezentare, actrita Mirela Zeta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Accesoriile confecționate din blana se numara printre cele mai sofisticate alegeri pe care le poți face. Sunt piese versatile, care inspira eleganța și pot fi integrate cu ușurința in ținute diverse. In plus, ofera un plus de funcționalitate și siguranța, tocmai datorita proprietaților termice pe care…