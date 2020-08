Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni Hotararea nr. 42, prin care a extins lista județelor unde se limiteaza programul barurilor, teraselor și al salilor de jocuri. De asemenea, a fost actualizata lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se aplica masura carantinei.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența va avea vineri seara o intrunire online in care va supune la vot o propunere prin care programul teraselor și cluburilor din in zonele „roșii”, unde exista o transmitere comunitara pronunțata a coronavirusului, sa fie limitat pana la ora 23:00, a declarat…

- Limitarea programului teraselor urmeaza sa fie decisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, fie la propunerea Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, fie la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific pentru acele localitati, judete, in care exista un nivel ridicat de raspandire…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a precizat ca in ultima hotarare a CNSU s-a schimbat criteriul privind ”tarile verzi”, pentru care nu se impune izolare sau carantina pentru cetațenii care sosesc in Romania din statele UE."Avem acum un criteriu care vorbeste de o…

- "Lista tarilor care se vor deschide urmeaza sa fie data astazi dupa-masa. Avem deja datele de la INSP, dar urmeaza sa fie anuntata astazi, dupa ce o adopta Comitetul pentru Situatii de Urgenta", a anuntat Raed Arafat, intr-o conferinta la Guvern, dupa sedinta in cadrul careia a fost aprobata Legea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca romanii care vin din Italia și Franța sa nu mai intre in carantina sau autoizolare la domiciliu. Decizia intra in vigoare incepand de marți, 23 iunie. In plus, se reiau zborurile spre și dinspre aceste...

- De luni, Romania adopta un nou set de masuri de relaxare a restricțiilor impuse din cauza epidemiei COVID-19. Acestea au fost decise de Consiliul Național pentru Situații de Urgența și vor fi adoptate prin Hotarare de Guvern.„Odata cu intrarea in starea de alerta, am prevzut un plan de relaxare gradual,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Lista noilor masuri de relaxare ce vor intra in vigoare de la 1 iunie. Anunțul premierului Ludovic Orban In cursul serii de joi, primul ministru Ludovic Orban a anunțat noi masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Masurile au fost decise de Consiliul Național…