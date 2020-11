Stiri pe aceeasi tema

- Noi restricții in Romania incepand de luni, 9 noiembrie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat, printr-un document oficial, masurile suplimentare aplicate in cazul restaurantelor și teraselor, cu scopul prevenirii și combaterii pandemiei de coronavirus. Potrivit Hotararii CNSU se propune…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, marți seara, ca 22 de municipii și 22 de orașe din România au depațit pragul de 3 la rata de incidența a cazurilor de coronavirus la mia de locuitori. Pâna la ora actuala, la nivel…

- Municipiul Bucuresti prezinta cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus calculata in ultimele 14 zile la mia de locuitori, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta cazurilor de infectare in Bucuresti este de 3,19.

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 in minus fața de situația anterioara, dupa ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astazi dimineața, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…

- Rata de infectare in București a sarit de 3 la mia de locuitori, potrivit raportului Institutului Național de Sanatate Publica. Astfel, Bucureștiul poate intra in scenariul roșu. Incidența cumulata a...

- Bucurestiul si alte cinci judete din Romania depașesc incidenta de 1,5 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori. Incidenta de 1.5 cazuri la mia de locuitori a fost depasita in Bucuresti, Vaslui, Bacau, Valcea, Ilfov si Teleorman. In București, incidenta este de 1.94 la mia de locuitori, in Vaslui –…

- Dupa creșterea accelerata a numarului de cazuri COVID-19 din ultima perioada, autoritațile ar putea reintroduce restricțiile de limitare a raspandirii noului coronavirus. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat Raed Arafat au anunțat care sunt restricțiile ce ar putea fi impuse in Romania…

- Prefectura Suceava a transmis ca incepand de astazi, 1 septembrie 2020, in județele in care incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori se reia activitatea cu publicul a operatorilor care desfașoara activitate de preparare, comercializare și consum…