Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa iși dorește sa se așeze la casa ei. Vedeta are planuri mari anul acesta și se gandește la o casatorie cu partenerul ei. Locația visata este una exotica și nu iși dorește ca evenimentul sa aiba loc pe meleagurile natale.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Traistariu a povestit ca, in noaptea dintre ani, dar și in prima zi a anului 2023 a facut un show de zile mari in Bulgaria și Sinaia. Celebrul artist a petrecut Revelion cantand și a reușit sa stranga bani frumoși. Iata cat a caștigat cantarețul din trei evenimente!

- Serialul „Wednesday” a doborat recordul Netflix. A avut peste 341 de milioane de ore de vizionare in toata lumea de-a lungul primei saptamani de difuzare. Primul sezon al seriei, filmat integral in mai multe locații din Romania, a fost atat de apreciat incat regizorul a anuntat deja și sezonul al doilea. Potrivit…

- Serialul „Wednesday” a doborat recordul Netflix. A avut peste 341 de milioane de ore de vizionare in toata lumea de-a lungul primei saptamani de difuzare. Primul sezon al seriei, filmat integral in mai multe locații din Romania, a fost atat de apreciat incat regizorul a anuntat deja și sezonul al doilea. Potrivit…

- Mai exact, prin CU 2800 din data de 11 noiembrie 2022, societatea amintita doreste sa investeasca in statiunea Mamaia, zona Minigolf BucurestiPrimaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru firma Titirsquo;s Klab Rezidence SRL, care doreste sa edifice un bloc in Mamaia.Mai exact, prin…

- Mihai Traistariu a marturisit ca are datorii la banca, dupa ce in anul 2019 a facut un imprumut. Artistul vrea sa scape de aceste rate, astfel ca va plati o parte din ele cu banii pe care ii va caștiga la cantarile de Revelion. Recent, Mihai Traistariu a povestit ca a facut un imprumut mare la banca…

- Unu din trei europeni intentioneaza sa investeasca intr-o proprietate rezindentiala, arata un studiu recent. Portugalia, Finlanda, Bulgaria, Romania se distanțeaza de restul țarilor prin numarul mare de cetațeni care fie au investit intr-o proprietate, fie achiziția unei proprietați este un plan de…

- Autoritațile publice vor fi obligate sa investeasca 30% din banii publici alocați sportului pentru susținerea programelor și secțiilor sportive de copii și juniori. „De aceasta lege al carei co-inițiator sunt alaturi de colegii mei Tudor Pop, Filip Havarneanu și Ionuț Moșteanu vor putea beneficia peste…