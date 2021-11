Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Constantin Enceanu a anunțat ca cei care iși doresc sa-i aduca un ultim omagiu regretatului Petrica Mițu Stoian o pot face incepand de miercuri, 10 noiembrie 2021, de la ora 12:00.

- Iubitorii muzicii populare romanești au primit cu tristețe vestea pierderii lui Petrica Mițu Stoian. Cantarețul, care trecuse peste Covid-19, se confrunta cu unele probleme in urma bolii și de aceea facea o procedura de recuperare. Petrica Mițu Stoian urma un tratament in camera hiperbarica, despre…

- Vestea pierderii lui Petrica Mițu Stoian a adus multa tristețe in lumea muzicii populare romanești. Din pacate, artistul, care era indragit de mulți, și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, la varsta de 61 de ani. Cantarețul, care in urma cu doar cateva zile luase parte la filmarile pentru Revelionul…

- Cantarețul de muzica populara, Petrica Mațu Stoian, s-a stins din viața, la varsta de 61 de ani. Petrica Mițu Stoian a fost transportat sambata, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Reșița, județul Caraș-Severin, de la o clinica unde urma o terapie hiperbara post-Covid, a informat…

- Petrica Mițu Stoian, un cunoscut cantareț de muzica populara, a murit sambata seara. Cu cateva ore mai devreme, acesta ajungea la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Reșița, simțindu-se foarte rau in perioada de recuperare post-Covid.

- Unul dintre cei mai iubiți artiști ai cantecului popular romanesc, Petrica Mițu Stoian, a murit. Cantaretul de muzica populara era internat la Terapie Intensiva. Petrica Mațu Stoian a murit in urma unui șoc septic. Anunțul morții artistului a fost facut, sambata seara, la Romania TV. Cu lacrimi in ochi,…

- Petrica Mițu Stoian a murit, in aceasta seara, dupa ce a fost internat la spital in stare grava. Anuntul a fost facut de medicul sau. Cadrul medical a confirmat trecerea in neființa a artistului la postul de televiziune Romania TV. Se pare ca moartea artistului a fost provocata de complicațiile aferente…

