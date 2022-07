Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Dani Oțil reușește sa aduca bucurie in sufletele oamenilor datorita glumelor pe care le face in emisiune, iar iata ca in exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatorul a dezvaluit ce il enerveaza cel mai tare. Ce a marturisit.

- In exclusivite pentru Antena Stars, Teo Peter Jr a marturisit cum a fost la un pas de moarte, dupa 18 ani de la decesul tatalui sau. Ce a marturisit artistul, dar și cum a reușit sa evite o tragedie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Fane Vancica a oferit primele declarații, dupa scandalul cu Miraj, fratele lui Tzanca Uraganu. Ce a marturisit, dar și care a fost, de fapt, motivul discuțiilor dintre cei doi.

- Razvan Simion a atras atenția cu cele mai recente imagini publicate pe rețelele de socializare. Prezentatorul de la Antena 1 apare in compania Iancai Simion, fata lui din casnicia cu Diana. Tatal și fiica și-au petrecut sfarșitul de saptamana impreuna. Razvan Simion și Ianca au mers la Opera Naționala…

- In exclusivitate pentru emisiunea Star Magazin, pe Antena Stars, Monica Anghel a marturisit ce sacrificii a facut de dragul carierei sale. Indragita vedeta a trecut prin multe momente grele, dar a avut grija sa țina totul departe de ochii fanilor.

- Oana Roman a ținut un regim care a ajutat-o sa slabeasca 20 de kilograme, iar acum este pregatita sa treaca printr-o intervenție medicala pentru a rezolva problema cicatricilor de pe abdomen. Aceasta a marturisit ca nu este adepta operațiilor, insa este „obligata” sa treaca prin aceasta procedura. Vedeta…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Hanca a marturisit ca a ramas insarcinata, dupa ce voia sa adopte un copil. Ce a marturisit soția cunoscutului fotbalist despre sarcina. Ce planuri de viitor au cei doi.