În ce investește Fuego! A intrat în liga colecționarilor de lux: ”Pentru sufletul meu” In ce investește cei mai mulți bani Fuego! De 30 de ani pe scena, timp in care a susținut un numar impresionant de spectacole, solistul Paul Surugiu (46 de ani) nu are timp de vacanțe excentrice și nici nu-i da prin cap sa faca investiții imobiliare in afara țarii. Locuri unde ar ajunge prea rar avand in vedere activitatea sa concertistica la foc continuu pe care o respecta la ceas elvețian. Artist polivalent, a carui activitate muzicala se bucura de succes fara a apela artificii comerciale ori compromisuri, Fuego recunoaște fara falsa modestie ca are o situație material extraordinara dar ca nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

