In ce filme va aparea Dwayne The Rock Johnson in 2022. Supriza mare pentru fanii lui Dwayne The Rock Johnson. Acesta urmeaza sa apara in doua filme in acest an. Dwayne Douglas Johnson, cunoscut și dupa numele de ring The Rock, este un actor american și fost wrestler profesionist care a evoluat in WWE. In ce filme va aparea Dwayne The Rock Johnson in 2022 El a caștigat17 titluri de campion in WWE, inclusiv 10 titluri de campion mondial, Dwayne „The Rock” și este considerat unul din cei mai buni wrestleri din toate timpurile. In 2022, Dwayne The Rock Johnson va aparea in doua producții cinematografice.…