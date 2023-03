În ce este recomandabil să economisești banii, în titlurile de stat sau în depozitele bancare? Depozitele bancare sau titlurile de stat sunt instrumente foarte cautate de cei care doresc sa-și protejeze economiile. Unii oameni opteaza pentru a investi la bursa, alții, ceva mai curajoși, se orienteaza catre zona criptomonedelor sau cumpara metale prețioase ori arta. Exista insa foarte multe persoane care apeleaza la depozitele bancare sau titluri de stat ca potențiale soluții ce le protejeaza banii. Dobanzi oferite de banci pentru 10.000 de lei Vom face o scurta analiza intre economisirea in titlurile de stat sau in depozitele bancare. Pentru un depozit in valoare de 10.000 de lei, la 12… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

