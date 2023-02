Stiri pe aceeasi tema

- Premiera celui de-al 14-lea sezon iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 a dus in fata celor patru jurati, Nelu Cortea, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Mihai Bendeac se muta la Pro TV dupa plecarea de la iUmor? Mihai Bendeac a plecat de la Antena 1 in toamna anului trecut. Decizia a fost una brusca și a luat pe toata lumea prin surprindere. Actorul era in juriul emisiunii iUmor alaturi de Cheloo și Delia. Producatorii s-au vazut nevoiți sa il inlocuiasca…

- Mihai Bendeac a revenit in centrul atenției presei, de cand a plecat din juriul iUmor, internauții speculand faptul ca faimosul actor ar fi semnat cu o televiziune concurenta Antenei 1. Ce mesaj controversat a aparut, recent, pe contul de Instagram al acestuia. Mihai Bendeac merge la PRO TV? Ultimul…

- Dupa cum anunta Click! zilele trecute, zvonurile ca marele premiu de 30.000 de euro al noului sezon „America Express” de la Antena 1 este castigat de cuplul umoristic Catalin Bordea (37 de ani) si Nelu Cortea (36 de ani) par sa se confirme din ce in ce mai mult. Si asta mai ales datorita tratamentului…

- iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gusta” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine cu cel de-al 14-lea sezon, incepand din 11 februarie, de la 20:00, la Antena 1. Noul sezon vine cu o multime de surprize, printre care…

- Dupa ce in luna septembrie Mihai Bendeac a renunțat la colaborarea cu Antena 1, „iUmor” ar putea ramane fara un alt jurat. Cheloo, in varsta de 44 de ani, ar fi spus ca accepta in orice moment sa fie inlocuit de producatorii reality-show-ului.