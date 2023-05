Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria era in 2020 pe locul cinci in UE dupa numarul de stupi de albine. Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania…

- Guvernul german va majora suma forfetara platita celor 16 landuri federale cu 1 miliard de euro in 2023 pentru a acoperi cheltuielile cu refugiatii.Decizia a fost luata de catre guvernul de la Berlin miercuri, seara, insa reuniunea oficialilor nu a dus la un acord cu privire la un regim de…

- Dupa un avans substantial in 2022, preturile la alimente au continuat sa creasca in primul trimestru din 2023, uleiurile si grasimile fiind printre produsele cu cele mai mari cresteri de preturi.Datele pentru martie 2023 arata ca pretul uleiurilor si grasimilor in UE a fost, in medie, cu 23%…

- Proprietarul unui automobil Benz Victoria a sosit la un centru de verificari pentru inspecție tehnica intr-un costum de la sfarșitul secolului al XIX-lea. Mașina s-a dovedit a fi funcționala și utilizabila, cu unele mici limitari.In orașul german Einbeck, un Benz Victoria de epoca din 1894…

- Faina din greieri este in continuare in mijlocul unei controverse, insa se pare ca lucrurile pot merge și mai departe de atat, mai exact pizza cu topping de insecte.Un proiect de lege din Romania prevede interzicerea folosirii fainii de greieri in produsele tradiționale precum cozonacii, iar…

- Angajații din Wedel din districtul Pinneberg vor putea incepe weekendul de joi dupa-amiaza.Orașul Wedel dorește sa permita angajaților sai sa lucreze patru zile pe saptamana, acesta fiind prima localitate din Germania care introduce saptamana de munca de patru zile.”Datorita acestui…

- Romania a inregistrat printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat.Romania inregistreaza un nou record negativ, potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana.Mai…

- CFR Cluj a fost eliminata din Conference League, de Lazio Roma, dupa 0-1 in Italia și 0-0 la Cluj.Chiar și așa insa, campioana a acumulat bani frumoși din acest parcurs european. In total, CFR Cluj a strans 5.231.000 euro in Conference League.Cum a adunat CFR Cluj banii:Calificare…