În ce domenii se plătesc cel mai greu facturile. Capcane neștiute Potrivit analiștilor de la KeysFin, un semnal de alarma vine din zona insolvențelor, unde numarul companiilor cu afaceri mai mari de 1 milion de euro, care au intrat in insolvența in prima parte a anului curent, este in creștere. "Sunt presiuni tot mai mari pe lanțul economic. Creșterea prețurilor și a costurilor de finanțare, incertitudinea economica, sunt elemente in prim-plan și au efecte directe in mediul de afaceri local. Apetitul investițional tinde sa se tempereze pe fondul inrautațirii condițiilor economice in unele domenii importante, inclusiv in comerț și servicii", afirma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca și-a temperat avansul in acest an, spre 4% din PIB, iar primele efecte incep sa se resimta in mediul de business. Numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele șapte luni, iar cel al firmelor noi a scazut cu 13%, semn ca apetitul pentru afaceri este in scadere. Potrivit…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…

- In contextul viitorului Cadru Financiar Multianual, Grupul PPE subliniaza necesitatea unei Politici Agricole Comune bine finanțate, a carei pondere in bugetul total al UE ar trebui sa fie cel puțin menținuta pentru a se asigura ca sectorul agricol este sustenabil din punct de vedere economic,…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie la 4,56%, de la 5,4% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 3,42%, iar serviciile cu 2,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Turismul medical este o nisa de business care creste de la an la an, in special in privinta serviciilor de stomatologie. Cea mai mare pondere in fluxul de pacienti continua sa o aiba romanii din diaspora. In urma dezvoltarii platformelor specializate...

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus productia in Europa, in regiunea Marii Negre, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cel mai…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, viceprim-ministrului si ministrului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Vietnam, Pham Binh Minh, importanta speciala acordata de Guvernul Romaniei extinderii si diversificarii raporturilor economice cu Vietnamul in domenii precum industria…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,14%, de la 3,13% cat inregistra luni, nivel care nu a mai fost atins dupa data de 7 mai 2014, reiese din seriile de date ale Bancii Nationale a Romaniei - BNR.…