- Articolul Locuri de munca pentru refugiații ucraineni, in Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Dupa ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, patronii firmelor din domeniul HoReCa au lansat zeci de oferte care se adreseaza inclusiv refugiaților veniți din Ucraina. Este și un…

- Aproape 1,6 milioane de oameni au fugit din Ucraina in Polonia de la inceputul razboiului, a anunțat sambata Poliția de Frontiera din Polonia, citata de BBC. Din primele informații, se pare ca in țara au ramas aproximativ un milion de refugiați, iar restul au plecat deja in alte țari. Numarul persoanelor…

- Datele Inspectoratului General al Politiei de Frontiera arata ca puțin peste o cincime dintre refugiații ucraineni care au intrat in Romania dupa ce au fugit de razboiul din țara lor se mai afla pe teritoriul nostru. Cei mai mulți au plecat mai departe, in alte țari, iar in Romania se mai afla, in clipa…

- Conform Poliției de Frontiera, de la declansarea crizei din Ucraina pana in prezent, au intrat in Romania 195.848 cetateni ucraineni si au iesit 132.500. Dintre aceștia, pana ieri, doar 1.897 au solicitat azil in țara noastra adica aproximativ 10% din cei care au intrat in Romania. The post Aproximativ…

- Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii…

- In contextul temperaturilor joase care ne asteapta in urmatoarele zile, Ministerul Afacerilor Interne a decis sa amenajeze benzi speciale pentru refugiații ucraineni care vor veni in Republica Moldova pe cale pedestra.

- S-au inregistrat sute de cereri de azil Peste 18.500 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, fiind inregistrata o crestere de 30% fata de ziua precedenta, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. „In data de 26.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin…

- Informare privind traficul la frontiera in data de 26 februarie 2022 ora 12.00 6.623 cetateni ucraineni au intrat in Romania..In data de 26.02.2022, in intervalul orar 00.00 12.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 29.165 de persoane crestere de 1,7 fata…