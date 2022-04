Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40% din totalul refugiatilor ucraineni care, dupa inceperea razboiului, si-au gasit de munca in Romania lucreaza in industria prelucratoare, potrivit unor date centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Statisticile MMPS arata ca, de pe 24 februarie si pana in prezent, s-au angajat…

- Aproximativ un sfert din totalul refugiatilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania s-au angajat la companii din municipiul Bucuresti, potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, scrie Agerpres. Documentul arata ca, de la inceputul razboiului din Ucraina,…

- In data de 14.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.084 de persoane, dintre care 10.092 cetateni ucraineni in crestere cu 7,5 fata de ziua precedenta .Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Datele indica ca pana la aceasta data, peste 13.000 de refugiati ucraineni au intrat luni in Romania, 425.000 cintre ei chiar de la inceputul crizei. Peste 50 de copii ucraineni fugiți din calea razboiului s-au refugiat la noi in țara, fiind deja inscriși la mai multe școli din București. Este și cazul…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca vineri au intrat in Romania 71.121 de persoane, dintre care 16.348 cetateni ucraineni, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.625 cetateni ucraineni (in scadere cu 18%), iar pe la cea…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Un numar de 23.514 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, reprezentand o crestere cu 20% fata de ziua precedenta. „In data de 27.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.179 de persoane,…

- Fostul adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, generalul in rezerva Vasile Moțoc, apreciaza ca mulți refugiați din Ucraina care intra in Romania prin vama Siret vor prefera sa plece in alte state europene, insa unii ar putea opta sa ramina in țara, unde eventual sa presteze munci…