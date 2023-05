Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o discuție en-passant și in contradictoriu avuta recent cu un cunoscut despre echipa naționala de fotbal a Romaniei, acesta m-a intrebat cat de mult imi iubesc țara. Interogația a cazut din senin. Raspunsul meu, in schimb, unul dat mai degraba in gluma decat in serios („patria mea este Bacaul”)…

- Doi adulti si un copil au murit in accidentul rutier produs, luni, pe DN2 (E85), in localitatea Secuieni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. “Victimele erau in acelasi autoturism”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. Cele trei victime…

- Sublocotenentul Gheorghe Turturica a murit eroic in aruncandu-se in aer impreuna cu tancul german care ii macelarea camarazii. Ramașițele sale au fost descoperite pe locul campului de lupta din județul Covasna și, pe 25 mai, de Ziua Eroilor, va fi reinhumat acasa, in comuna Gura Vaii. Sublocotenentul…

- “Am organizat, astazi, o acțiune de ecologizare, in doua zone de agrement extrem de importante pentru municipiul Bacau. Impreuna cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau am colectat deșeurile din apropierea Insulei…

- Sute de mii de romani au sarbatorit 1 mai la gratar, la concerte, pe plaja sau aiurea fara sa știe sau sa le pese despre semnificația acestei zile. 1 Mai este o zi speciala, care celebreaza eforturile depuse de muncitori in lupta pentru drepturi și condiții de munca mai bune, dar cine are nevoie de…

- UPDATE: Inspectoratul Școlar Județean Bacau a fost informat de prof. Loredana Perju, directorul școlii, despre acccident. Aceasta a relatat ca in urma incidentului, in care au fost implicate clasele VIII C și VIII D de la Școala „Miron Costin” Bacau, toți elevii sunt bine. Nimeni nu este speriat. Sunt…

- Viceprimarul Bacaului, Liviu Miroșeanu, și-a exprimat ingrijorarea fața de propunerea de construire a unui stadion de 120 de milioane de euro in oraș. Miroșeanu considera ca prioritizarea investițiilor ar trebui sa se concentreze pe problemele existente in Bacau, mai degraba decat sa se cheltuiasca…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a declarat ca PNL Bacau va vota pentru pastrarea cladirilor vechi in patrimoniul orașului. Declarația a fost facuta in cadrul unei intalniri cu colegii sai din Consiliul Local al Municipiului Bacau, unde s-a discutat despre neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpararea…