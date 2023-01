Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca rușii au inceput sa se lupte intre ei cu privire la cine merita sa-și asume meritul pentru avansul tactic obținut in Soledar este un semnal clar de eșec, a observat Volodimir Zelesnki.

- Ministerul Apararii rus a anuntat vineri ca fortele sale au preluat inca de joi controlul total asupra Soledar, un orasel din estul Ucrainei cunoscut pentru minele sale de sare, potrivit media de stat ruse, citate de Reuters. Capturarea acestei localitati de catre Rusia va permite trupelor sale sa taie…

- Mercenarii din cadrul grupului paramilitar rus Wagner, care lupta in zona Bahmut, in estul Ucrainei, unde revendica cucerirea localitatii vecine Soledar, constituie un sfert din fortele ruse, potrivit "spionajului occidental", scrie The Guardian. Angajati in Donbas de la inceputul Razboiului rus din…

- UPDATE 7:28 - Banca austriaca Raiffeisen este acuzata ca acorda facilitați soldaților ruși care comit crime in Ucraina. Mai exact, soldații lui Putin cu credite obțin amanari la plata ratelor daca iau parte la așa-numita operațiune militara speciala. UPDATE 6:05 - Cea mai moderna fregata rusa, „Amiral…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și 13 ranite, pe 6 decembrie, de bombardamentele trupelor de ocupație ale Federației Ruse asupra orașului Bahmut, in timpul incetarii focului propus de Rusia.

- Un prim grup de detinuti rusi a fost amnistiat si eliberat dupa ce a acceptat sa lupte in Ucraina, a anuntat joi, 5 ianuarie, seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin, ai carui oameni lupta pe front in Ucraina alaturi de armata rusa, relateaza AFP.Prigojin, un sulfuros om de afaceri rus,…

- „In acest an, nu numai ca ne-am mentinut apararea aeriana, dar am facut-o mai puternica ca niciodata. Dar in noul an, apararea aeriana ucraineana va deveni si mai puternica, si mai eficienta. Apararea aeriana ucraineana poate deveni cea mai puternica din Europa, iar acest lucru va fi o garantie a securitatii…

- Guvernul ucrainean a informat despre lupte intense care se dau in Bahmut si Soledar din regiunea Donbas.Zeci de atacuri au fost respinse intr-o singura zi, a declarat miercuri adjunctul ministrului apararii, Hanna Maliar, pentru televiziunea ucraineana.De fiecare data cand armata rusa avanseaza, fortele…