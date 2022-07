În ce constă dieta paleo Acesta este un plan detaliat pentru dieta paleo. Ce sa mancam, ce sa evitam si un exemplu de meniu paleo pentru o saptamana. Dieta paleo este bazata pe imitarea dietei stramosilor vanatori-culegatori. Include alimente integrale, neprocesate, care seamana cu ceea ce gasim in natura. Stramosii nostri au fost genetic la fel ca oamenii moderni. Ei au prosperat consumand astfel de alimente si nu au suferit de boli ca obezitatea, diabetul si bolile de inima. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Despre știința alimentației am scris recent multiple articole, pe care le gasiți in secțiunea „ Alimentație ” a site-ului. O metaanaliza publicata recent in revista PLOS Medicine a identificat modul in care dieta afecteaza durata vieții. Mai mult, cercetatorii ofera o propunere concreta de dieta pentru…

- Exista o dieta simpla, care dureaza doua saptamani, și va poate ajuta sa pierdeți in greutate 10 kilograme. Fara prea mari efortul. E important doar sa aveți control asupra regimului alimentar și sa fiți constante. Rezultatul final va va convinge ca a meritat din plin. Profita acum : Oferta de nerefuzat…

- Ce alimente sa mancam pentru subțierea sangelui: Dieta impotriva cheagurilor de sange Ce alimente sa mancam pentru subțierea sangelui: Dieta impotriva cheagurilor de sange Cheagurile de sange iau naștere in momentul in care consistența sangelui se ingroașa. Odata formate, cheagurile migreaza spre alte…

- Vlad, un șofer de TIR din Romania, in varsta de 33 de ani, a reșit sa slabeasca 90 de kilograme. Viața barbatului s-a schimnbat complet dupa ce a renunțat la alimentele nesanatoase. Ce mananca acum, dar și cate calorii consuma zilnic.

- Dupa ce au trecut sarbatorile de Paște, Elena Merișoreanu s-a apucat de slabit, asta pentru ca medicii i-au recomandat sa mai dea jos cateva kilograme pentru ca problema cu picioarele sa se amelioreze. Vedeta s-a apucat acum de dieta și spera sa ajunga la forma dorita.

- Beneficiile planului 16:8 includ pierderea in greutate si pierderea de grasime, precum si prevenirea diabetului de tip 2 si a altor afectiuni asociate obezitatii. Ce este postul intermitent 16:8? Majoritatea oamenilor cu un plan de post intermitent 16:8 aleg sa-si consume zilnic caloriile in mijlocul…

- Daca ai inceput o cura de slabire sau pur și simplu vrei sa scapi de cateva kilograme in plus, ar trebui sa adaugi in alimentația ta doua alimente. Cel mai probabil le-ai consumat deja, insa sigur nu știai cat de mult te ajuta atunci cand vrei sa slabești. Dieta cu iaurt și lapte integral Iaurtul […]…

- Pana pe 15 mai se va desfasura etapa din acest an a „Programului pentru cresterea/ uniformizarea precipitatiilor in regiunile Banat, vestul Olteniei, sud-estul si nord-nord-estul Romaniei”.