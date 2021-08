În ce constă abordarea modernă a bolilor hepatice Ficatul este un organ esențial, care indeplinește numeroase funcții in organism, inclusiv fabricarea proteinelor și a factorilor de coagulare a sangelui, fabricarea trigliceridelor și a colesterolului, sinteza glicogenului și producția de bila. La nivelul ficatului, insa, pot aparea o multitudine de boli, precum: hepatita virala, cea toxica sau cea autoimuna, ciroza hepatica, tumorile benigne sau maligne, boala polichistica hepatica, abcesele și multe altele. Datorita importanței vitale a acestui organ și data fiind necesitatea abordarii multidisciplinare, in echipa, a bolilor ficatului,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comitetului Național de Vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, 27 iulie, intr-o conferința de presa, ca din 1 august, cei din grupa de varsta 12-17 ani se vor putea programa la vaccinarea cu Moderna, iar din 2 august va fi posibila administrarea serului. „Din data de…

- Comisia Europeana a aprobat modificarea celui de-al doilea contract cu firma farmaceutica Moderna pentru activarea, in numele tuturor statelor membre ale UE, a unei comenzi de150 de milioane de doze suplimentare in 2022. Contractul revizuit prevede posibilitatea de a achiziționa vaccinuri adaptate la…

- Un numar „mai mare decat cel așteptat” de barbați tineri au experimentat un nou efect advers al serurilor de la Pfizer/BioNTech și Moderna. Datele au fost furnizate de catre Centrul de Prevenire și Control al Bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii. CDC inca analizeaza riscurile acestor afecțiuni.

- Definita drept acumularea de grasimi in exces la nivel hepatic, steatoza hepatica non alcoolica reprezinta o adevarata problema de sanatate publica, atat la nivel mondial, cat si la noi in tara. Afecteaza o treime din populatia lumii si este cea mai frecventa forma de boala hepatica la copii, in randul…

- Cel putin noua persoane au devenit miliardare datorita vaccinurilor anti-COVID, printre care si CEO-ul francez al companiei Moderna, Stephane Bancel. Averea lor cumulata ar permite vaccinarea celor mai sarace tari, a declarat ONG-ul Oxfam. Aceste averi au aparut „datorita profiturilor uriase ale…

- Comisia Europeana a semnat astazi un al treilea contract cu societațile farmaceutice BioNTech și Pfizer. Prin intermediul lui se rezerva inca 1,8 miliarde de doze de vaccin in beneficiul tuturor statelor membre ale UE, in perioada cuprinsa intre sfarșitul anului 2021 și 2023. El va permite achiziționarea…

- Vaccinurile anti-COVID au facut noua miliardari noi. Averea cumulata a celor noua miliardari ajunge la 19,3 miliarde de dolari si ar permite ca populatia tuturor tarilor cu venituri mici sa fie vaccinata. Cel putin noua persoane au devenit miliardare datorita vaccinurilor anti-COVID, printre…

- Cel putin 9 persoane au devenit miliardare datorita vaccinurilor anti-COVID, printre care si CEO-ul francez al companiei Moderna, Stephane Bancel. Potrivit ONG-ului Oxfam, averea lor cumulata ar permite imunizarea celor mai sarace tari.