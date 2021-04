În ce condiții vor avea loc Bacalaureatul și Evaluarea Națională în localitățile carantinate Examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala se vor desfașura in 2021 cu prezența fizica a elevilor. Ministrul Educației propune ca inclusiv in localitațile carantinate examenele sa aiba loc cu prezența fizica a elevilor. In acest sens au fost demarate discuții la nivelul CNSU. Ministrul Sorin Cimpeanu spus ca examenele naționale se vor susține fața in fața la datele care au fost anunțate. „Examenele sunt programate a fi susținute la aceleași date care sunt știute de mult timp. O certitudine este ca ele vor fi organizate cu prezența fizica”, a spus Sorin Cimpeanu la TVR 1, potrivit Mediafax.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat joi dimineața concluziile cu privire la desfașurarea anului școlar. Astfel, se renunța la propunerile criticate, iar examenele naționale se susțin la datele stabilite inițial. Vacanța de primavara va fi intre 2 aprilie – 4 mai pentru toți elevii cu excepția…

- Ministrul Educației anunța ca varianta finala a anului școlar actual pastreaza examenele naționale la datele stabilite inițial (22-25 iunie Evaluarea Naționala și 28 iunie-1 iulie Bacalaureatul), dar vacanța de primavara va avea o luna pentru toți elevii cu excepția celor din anii terminali. Principalele…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, marți, ca s-a decis modificarea calendarului Evaluarii Naționale 2021. Elevii claselor a VIII-a vor susține anul acesta testele dupa examenul de bacalaureat. Potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, Evaluarea Naționala 2021 se va da in perioada 5-8 iulie,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, ca simularile examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat din localitațile aflate in carantina vor putea fi reprogramate, conform unui calendar aprobat de inspectoratele școlare, dar nu mai tarziu de 15 mai 2021. Avand in vedere recentele evoluții…

- Sorin Cimpeanu, ministru al Educației a declarat, aseara, ca in situația in care vor fi localitați carantinate, autoritațile vor emite derogari de la restricții pentru ca elevii din clasele terminale sa poata susține Evaluarea Naționala și Bacalaureatul. “Daca in perioada examenelor naționale vom avea…

- Examenele naționale vor avea loc cu prezența fizica, la datele stabilite, indiferent de evoluția epidemiologica, de la data desfașurarii acestora, a declarat duminica Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, la DigiTV. In contextul recentului prdin emis de MInisterul Educației și Ministerul Sanatații, ministrul…

- ​Ministrul Educației, Sorin Campeanu, spune ca examenele naționale se vor desfașura la data programata, cu prezența fizica a elevilor, indiferent de evoluția epidemiei de coronavirus. „Nu va exista niciun elev care sa nu poata susține examenele naționale indiferent de situația epidemiologica. Examenele…

- Anunț despre examenele naționale .Vezi cum vor arata BAC-ul și Evaluarea Naționala ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Ministrul Educației a facut primele anunțuri despre cum va avea loc Evaluarea Naționala…