Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin refuza sa excluda utilizarea armelor nucleare. Dmitri Peskov a transmis marți ca Moscova va folosi arme nucleare in Ucraina doar in cazul unei „amenințari existențiale" impotriva Rusiei. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteți citi acolo toate motivele folosirii armelor nucleare. Și daca este o amenințare […] In ce conditii va folosi Rusia armele nucleare! Kremlinul, noi amenințari la adresa Occidentului