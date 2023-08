Stiri pe aceeasi tema

- "Am depus denunț la DNA pentru abuz in serviciu impotriva senatoarei PSD, fostul ministru al Familiei care l-a avut angajat la cabinetul sau parlamentar pe Ștefan Godei, cel care deținea azilele groazei”, a transmis europarlamentarul.Firea a reacționat și a spus ca sunt invenții.Va reamintesc, Gabriela…

- De abia acum, dupa cateva decenii, a inceput sa dea in clocot scandalul cu „azilele groazei”, despre care TOȚI ȘTIAU de prea multa vreme. Scrofulos la datorie, Catalin Drula, presedintele USR, a sarit la jugulara premierului Marcel Ciolacu, cerandu-i imperativ s-o dea afara din Guvern și din PSD pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ii e foarte clar ca, in calitate de ministru Gabriela Firea nu are nicio legatura directa cu ”azilele groazei”. El a spus ca Firea s-a retras „voluntar”. „Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este…

- Firea ramane simplu senator. Gabriela Firea a anunțat, vineri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a decis sa se autosuspende din conducerea centrala a PSD și din fruntea organizației PSD București, „la pachet” cu demisia din funcția de ministru.. „Scopul nu era doar sa plec din Guvern. Conduc…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat vineri, dupa ce ministrul Familiei și-a depus demisia, ca Gabriela Firea s-a retras „voluntar” pentru ca nu are nicio legatura cu acest caz in calitate de ministru.„Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”.…

- Astazi este și ziua de naștere a Gabrielei Firea. Aceasta implinește 51 de ani. In imaginile surprinse de jurnaliști se vede cum Marcel Ciolacu intra in sala in care se desfașoara ședința de guvern și merge direct la Gabriela Firea, pe care o pupa și o imbrațișeaza. Marcel Ciolacu a folosit de doua…

- Partidul lui Dan Voiculescu, PUSL, a anunțat, astazi, printr-un comunicat de presa ca o susține pe Gabriela Firea la alegerile pentru Primaria București. Gabriela Firea susținuta de Piedone și Voiculescu in plin scandalPartidul PUSL a aratat printr-un comunicat de presa, semnat de Cristian Popescu Piedone…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat, marți, intr-un comunicat de presa, ca o pe Gabriela Firea la alegerile pentru Primaria București. Comunicatul este semnat de Cristian Popescu Piedone in calitate de președinte executiv și de Grațiela Gavrilescu, ca președinte. ”In cadrul ședinței Forului…