- Oliver Lavigne-Ortiz, zis Wali, celebrul lunetist canadian care lupta acum in Ucraina, impotriva armatei lui Vladimir Putin, susține ca „rușii sunt buni, dar nu foarte deștepți”. Propaganda rusa a lansat informații ca Wali ar fi murit la numai 20 de minute dupa ce a intrat in lupta. ”Rușii fac multe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca ii va transmite omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul convorbirii telefonice pe care o vor purta in cursul zilei de vineri, ca impreuna cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, trebuie sa faca un pas pentru a aborda problemele legate…

- UPDATE Delegatia rusa la negocierile cu Ucraina va elabora un acord politic care sa includa elemente stabilite cu Kievul si va propune un summit al presedintilor Rusiei si Ucrainei, Vladimir Putin si Volodimir Zelenski, care va fi posibil imediat ce tratatul va fi pregatit pentru a intra in vigoare.…

- Turcia a asigurat duminica ca Rusia si Ucraina au facut progrese in cadrul negocierilor lor pentru a opri invazia rusa si sunt aproape de un acord, scrie AFP. “Bineinteles, nu este un lucru usor sa ajungi la o intelegere in timp ce razboiul se desfasoara, civili sunt ucisi, dar am dori sa spunem ca…

- Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…

