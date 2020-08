Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat la data de 27 august 2020 Hotararea numarul 43 care prevede redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de cazare. Activitatea va putea fi reluata cu…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi, 27 augus, Hotararea numarul 43 care prevede redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de cazare. Activitatea va putea fi reluata cu cateva condiții.…

- La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane, iar la cele in aer liber - 100. In aceleasi conditii referitoate la incidenta cazurilor, organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, fara a depasi 50 - din capacitatea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi masurile privind redeschiderea restaurantelor și salilor de spectacol, de la 1 septembrie. Activitatea lor va fi reluata in condiții speciale, cu program redus și numar limitat de persoane și doar in localitațile in care incidența cazurilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat la data de 27 august 2020 Hotararea numarul 43 care prevede redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de cazare. Activitatea va putea fi reluata cu…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus printr-o hotarare adoptata joi seara "redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitatilor de cazare, in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) dezbate miercuri ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pentru limitarea raspandirii COVID-19 in timpul campaniei electorale, dar si masurile cu privire la redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Cinematografele și salile de teatru și de opera s-ar putea redeschide din 15 septembrie, a declarat marți, 25 august, pentru HotNews.ro, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Demnitarul propune o ”deschidere ”regionalizata, in funcție de numarul de cazuri de COVID-19 din fiecare județ, existand trei…