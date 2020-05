Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit recomandarilor transmise sambata de INSP, ca precauții speciale, in biserici "se va evita oferirea/primirea impartașaniei in condițile in care nu se pot asigura lingurițe și pahare de unica folosința".

- Patriarhia Romana a transmis ca recomandarile INSP cu privire la redeschiderea lacașelor de cult vor fi respectate riguros. Cu toate acestea, anunța ca se va consulta cu celelalte Biserici ortodoxe cu privire la accesul credincioșilor la impartașanie. "Problema Sfintei Impartașanii și a impartașirii…

- In baza acordului de parteneriat incheiat intre Crucea Rosie Romana – Filiala Dambovita si Crucea Rosie Chineza – Filiala Guangxi, autoritatile de la Nanning ofera filialei noastre, cu titlu gratuit, un sprijin constand intr-un numar de 20.000 de masti de unica folosinta si 1.000 de masti N95, avand…

- Cititorii GdS au raspuns la intrebarea privind modul in care ar vrea sa primeasca Lumina Sfanta. Credinciosii ortodocsi au fost pusi, anul acesta, intr-o situatie nemaiintalnita pana acum, fiind obligati sa petreaca sarbatorile pascale in conditii de distantare sociala. Daca vizitele la rude si prieteni…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat la Digi24 ca atat președintele cat și premierul au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxa care stabilește modul in care oamenii vor primi lumina in noaptea de inviere, dar și regulile de imparțire a Sfintelor Paști. Vela a precizat ca avea…

- Acord intre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Foto: Arhiva. În condițiile prelungirii starii de urgența, Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa au încheiat un acord, astfel încât credincioșii sa poata respecta o parte dintre tradițiile de Paște. Marcel…

- "Ar fi o mare dovada de iubire, pretuire si protejare a enoriasilor, aceea ca B.O.R.-ul sa hotarasca, macar pentru perioada asta dificila, ca sfanta impartasanie sa fie facuta cu lingurite de unica folosinta, mai ales atunci cand este vorba despre copilasi. Stiu, vinul este sfintit, pocalul si lingurita…