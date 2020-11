Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul anunța, in plin scandal legat de pelerinajul de Sfantul Andrei de la Constanța, ca slujbele de Craciun se vor putea desfașura atat in interior, cat și in exteriorul bisericilor, cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Slujbele de Craciun se pot desfașura in biserica. Secretarul General…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase a anunțat vineri ca slujbele de Craciun se pot desfașura atat in interiorul, cat și in afara bisericilor cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Antonel Tanase a mai precizat, intr-o postare pe Facebook, ca autoritațile cauta solutii, astfel incat…

- Tanase a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca autoritatile cauta solutii, astfel incat credinciosii sa fie in siguranta. „Am vorbit saptamana aceasta cu reprezentantii Secretariatului de Stat pentru Culte si cu cei ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Identificam impreuna solutii prin…

- Slujbele de Craciun se vor putea desfașura atat in interiorul, cat și in exteriorul bisericilor, cu respectarea masurilor de protecție. Anunțul a fost facut de Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului, relateaza Mediafax.Acesta ascris, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ca autoritațile…

- Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase 2 de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat au vorbit despre sarbatorile de iarna, in contextul pandemiei. Virgil Musta a declarat ca ii indeamna pe oameni sa nu iși faca planuri pentru…

- Acesta este primul test clinic pentru vaccinul anti-COVID la care participa copii, in Statele Unite, scrie Abc7news.com. Specialistii Centrului de cercetare pentru vaccinuri din cadrul Spitalului de Pediatrie din Cincinnati spun ca adolescenti, cu varste de 16-17 ani, vor fi vaccinati saptamana…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a scris intr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata in secția de votare. La secțiile de vot, conform Legii 135/2020, vor exista rezerve de maști pentru cei care…