Stiri pe aceeasi tema

- Un lucrator de la o ferma de pasari din Spania a contractat gripa aviara la sfarsitul lui septembrie, intr-un caz rar de transmitere la om, si a ramas asimptomatic pana cand a fost testat negativ, fara alte infectii cunoscute, a declarat luni Ministerul Sanatatii de la Madrid. „Pe 28 septembrie 2022,…

- Persoanele care vor sa se vaccineze antigripal, insa nu fac parte din categoriile de risc pentru care vaccinul este asigurat gratuit de Ministerul Sanatatii (MS), ar putea sa se imunizeze contracost in farmacii. In acest moment, masura este cuprinsa intr-un proiect al MS, aflat in Transparenta Decizionala.…

- Un medic tanzanian care lucra in Uganda și care a contractat Ebola a murit, fiind primul lucrator din domeniul sanatații ucis de boala in ultima epidemie din aceasta țara, a declarat sambata ministrul ugandez al sanatații. „Regret sa anunț ca am pierdut primul nostru medic, Dr. Mohammed Ali, un barbat…

- „Suntem la circa 740 km distanța de orașul Zaporojie din Ucraina, iar in condiții de razboi, nu este exclus riscul unui un dezastru nuclear, in contextul incidentelor de la centrala nucleara din acest oraș. Totuși, ministerul Sanatații de la Chișinau, dar și alte instituții competente nu comunica cetațenilor…

- „Felicitari noilor studenți ai UMF «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca!”, transmite rectorul Anca Dana Buzoianu, care subliniaza ca anul acesta, universitatea pe care o conduce a inregistrat recordul de a avea 40 de candidați admiși cu nota maxima. Aproape 1000 de „boboci” vor intra, la toamna, pe porțile…

- Fostul capitan de echipa si, apoi, presedinte executiv al Politehnicii Iasi, Ciprian Paraschiv, continua sa reprezinte des Romania ca observator international. Dupa ce in sezonul 2021-2022 a fost supervizor din partea UEFA sau FIFA la noua meciuri din cele mai importante competitii fotbalistice ale…

- Dr. Mihaela Pop, medic de familie in comuna Gratia din judetul Teleorman, a declarat pentru News.ro ca in cele mai multe zone rurale in care nu exista farmacii desemnate de Ministerul Sanatatii pentru a primi iodura de potasiu care sa ajunga apoi la populatie va fi dificil ca oamenii sa intre in…

- Vacanta este un moment iubit si asteptat de toata lumea. Cu toate acestea, nu suntem cu totii la fel de norocosi. Potrivit studiilor, 7 din 10 romani nu isi permit sa mearga in vacanta. Tocmai din acest motiv, complexul Atrium Garden a fost proiectat pornind de la ideea „in vacanta, dar la tine acasa!".…