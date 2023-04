În ce condiţii îşi poate relua ChatGPT serviciile în Italia? Condiţiile impuse de autorităţi Agentia italiana de protectie a datelor a stabilit miercuri o lista de conditii care trebuie indeplinite pentru a permite reluarea serviciului chatbot administrat de OpenAI in tara, transmite Reuters. In urma cu aproape doua saptamani, OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, a intrerupt serviciile ChatGPT in Italia, dupa ce autoritatea de reglementare, cunoscuta sub numele de Garante, a restrictionat temporar procesarea datelor cu caracter personal si a inceput o ancheta cu privire la o presupusa incalcare a regulilor de confidentialitate. Cazuri concrete Intr-un comunicat de miercuri, Garante… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

