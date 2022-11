În ce condiţii dobânda variabilă e opțiunea potrivită pentru tine. Cum beneficiezi de cea mai avantajoasă soluție de finanțare ANALIZĂ Framantarile oamenilor cu privire la credite sunt din ce in ce mai accentuate, iar decizia de a-si lua o casa, in acest context economic complet impredictibil, trebuie foarte bine cantarita. "Atunci cand dorești sa cumperi o proprietate cu ajutorul unui credit ipotecar, una dintre primele decizii cu care trebuie sa te confrunți este daca vei alege o rata cu dobanda fixa ​​sau una cu dobanda variabila. In cazul unui credit ipotecar cu dobanda fixa, rata ipotecii și plata pe care o vei face in fiecare luna vor ramane aceleași pe durata intregii perioade de creditare. In schimb, cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand dorești sa cumperi o proprietate cu ajutorul unui credit ipotecar, una dintre primele decizii cu care trebuie sa te confrunți este daca vei alege o rata cu dobanda fixa ​​sau una cu dobanda variabila.In cazul unui credit ipotecar cu dobanda fixa, rata ipotecii și plata pe care o vei face…

- Inflația a atins deja doua cifre, iar BNR ne lasa sa ințelegem ca ar mai fi loc de creștere, pana spre finalul anului. Conform prognozei BNR, abia in partea a doua a anului 2023 rata inflației ar urma sa scada sub valoarea de doua cifre.Ce fac in aceasta perioada persoanele fizice? Cum ne protejam finanțele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 8,03% pe an, de la 7,99% pe an, luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de Agerpres. La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3…

- Statul roman estimeaza ca o familie de la oraș, formata din doi adulți și doi copii, poate trai rezonabil cu 3.300 de lei pe luna. Analiza arata ca se poate trai decent cu 11 lei pe zi pentru mancare și 2 lei pe zi pentru diverse produse și servicii. Specialiștii spun totuși ca mai sunt... View Article

- Doua programe ale structurilor sportive de drept public vor primi finanțare de la Consiliul Județean Timiș. Selecția in cadrul Agendei sportive a CJ Timiș, in etapa de finanțare dedicata structurilor de drept public, a fost finalizata. In total, șapte structuri au depus solicitari, programele a doua…

- Romanii cu credite calculate in funcție de ROBOR au trait un șoc inca de la inceputul anului, cand ratele au inceput sa creasca, iar in cateva luni aproape s-au dublat. Cei cu creditele luate dupa 2019 au respirat ușurat, dar din octombrie vor fi și ei afectați, insa din ianuarie va incepe coșmarul.…

- ndicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 7,71% pe an, de la 7,56% pe an in ziua precedenta, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,81%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 7,56% pe an, de la 7,51% pe an, luni, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,81%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…