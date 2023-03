În ce condiții deplorabile sunt aduși caii din Olanda în România Un camion supraincarcat cu cai, care circula pe A1 a fost oprit de poliția germana. Controlul polițiștilor s-a soldat cu amenzi dar și cu deschiderea unui dosar penal. Caii din camion, care urmau sa ajunga in Romania prezentau multiple rani pe corp. Mai mult, aceștia au fost lasați fara apa zeci de ore. Unul dintre cei șapte cai transportați avea multiple rani pe tot corpul. In plus, pe parcursul calatoriei, care a durat mai bine de 20 de ore, caii nu au avut la dispoziție apa. In urma controlului, polițiștii au luat decizia de a duce caii la o ferma din Bremen. Acolo, animalele au primit ingrijire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

