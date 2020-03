Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa semnat de PNL Argeș se arata faptul ca de curand s-a luat decizia ca Guvernul PNL sa suporte costurile cu plata angajaților de la Dacia trimiși in șomaj tehnic pana la limita de 75% din salariul brut. Pe de alta parte, Nicolae Pavelescu, liderul Sindicatului Autoturisme…

- Pe fondul epidemiei de coronavirus, care se raspandeste din ce in ce mai tare si in Romania, tot mai multe companii aleg sa isi sisteze activitatea si sa isi trimita angajatii in somaj tehnic. Cele mai recente exemple sunt uzinele Ford de la Craiova si Dacia de la Mioveni, dar si fabrica Pirelli…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care iși inchid activiatea, insa nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. De asemenea, crește plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri cu 5 miliarde de lei, credite garantate de stat…

- "Pirelli Slatina anunta suspendarea activitatii fabricii, in perioada 23-31 martie 2020, in contextul ingrijorarilor recente legate de raspandirea COVID-19, dar si a incetinirii solicitarii produselor, pe piata auto. In afara masurilor de preventie a contaminarii cu COVID-19 aplicate deja in interiorul…

- "Incepand de joi, 19 martie, Ford suspenda activitatea la principalele sale fabrici de productie din Europa. Este de asteptat ca suspendarea temporara a productiei sa dureze cateva saptamani, in functie de evolutia acestei pandemii, de restrictiile impuse la nivel national, de constrangerile legate…

- In contextul diferitelor restricții pe fondul epidemiei de coronavirus, vanzarile de mașini și componente sunt afectate pe intregul continent. Ford a anunțat ca se alatura constructorilor care au decis inchiderea temporara a unitaților de producție din Europa. Fabrica de la Craiova va fi inchisa pentru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca Guvernul cauta solutii pentru angajatorii nevoiti sa-si trimita angajatii in somaj tehnic din cauza intreruperii temporare a activitatii.

- Ministrul interimar al Muncii anunța la RFI ca Guvernul analizeaza o soluție legata de cheltuielile cu șomajul tehnic pentru angajații din mediul privat, trimiși acasa pe fondul crizei coronavirusului.